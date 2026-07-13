НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Назаров о КХЛ: «Команды, годами не попадающие в плей-офф, должны активнее привлекать молодежь. Тогда мы обезопасим ее от преждевременного отъезда за океан»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о развитии молодых российских хоккеистов.  «Я всегда, за две недели до основных сборов, организовывал и проводил молодежные кемпы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии