2 декабря в учреждении образования прошёл педагогический совет ´Духовно-нравственное воспитание - как основа для гармоничного развития личности обучающегося´, в работе которого принял участие иерей Баскаков Никита Андреевич, настоятель храма преподобной Ефросинии Полоцкой г.