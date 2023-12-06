2 декабря в учреждении образования прошёл педагогический совет ´Духовно-нравственное воспитание - как основа для гармоничного развития личности обучающегося´, в работе которого принял участие иерей Баскаков Никита Андреевич, настоятель храма преподобной Ефросинии Полоцкой г.
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