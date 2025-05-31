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Интрига на эмоциональном пределе

Интрига на эмоциональном пределе

«Секретная» премьера в театре «Модерн» обманывает ожидания… и превосходит их.Фото: пресс-служба театраИзвестный московский режиссер, клипмейкер и художественный руководитель театра «Модерн» решился на очередной творческий эксперимент.

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