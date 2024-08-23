ТАСС: дрон ВСУ нашли у хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС

Украинский беспилотник, подавленный средствами РЭБ неподалеку от Курской АЭС в городе Курчатов, нашли рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива атомной станции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии