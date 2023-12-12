«Игра продолжается» — Lionsgate анонсировала «Пилу 11», в котором вновь вернется культовый серийный убийцаСовсем недавно кинокомпания Lionsgate внезапно анонсировала одиннадцатую часть «Пилы», а также раскрыла точную дату премьеры фильма.
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