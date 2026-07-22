Лантратова помогла матери погибшего воина получить льготы

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и фонд "Защитники Отечества" помогли жительнице Волгоградской области, потерявшей сына в ходе СВО, оформить пенсию по потере кормильца и другие социальные льготы.
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