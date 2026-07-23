Как я научилась слышать предупреждения собственной кожи: личный опыт борьбы с грибковыми инфекциями

Долгое время я считала, что проблемы с кожей — это удел кого-то другого, но точно не мой. Мне казалось, что достаточно просто соблюдать базовые правила гигиены, чтобы обезопасить себя от любых неприятностей.
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