Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как я научилась слышать предупреждения собственной кожи: личный опыт борьбы с грибковыми инфекциями

Как я научилась слышать предупреждения собственной кожи: личный опыт борьбы с грибковыми инфекциями

Долгое время я считала, что проблемы с кожей — это удел кого-то другого, но точно не мой. Мне казалось, что достаточно просто соблюдать базовые правила гигиены, чтобы обезопасить себя от любых неприятностей.

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