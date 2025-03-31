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«То «Волги» без крыши, то «Жигули» без дверей»: военкор Сладков сообщил о нехватке качественной техники в зоне СВО

«То «Волги» без крыши, то «Жигули» без дверей»: военкор Сладков сообщил о нехватке качественной техники в зоне СВО

Российский военкор Александр Сладков пожаловался на нехватку качественной техники у бойцов ВС РФ в зоне СВО.

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