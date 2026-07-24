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Рязанские новости

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В Рязани изменены маршруты автобусов из-за ремонта

В Рязани изменены маршруты автобусов из-за ремонта

Автобусы маршрутов № 2, 6, 16 и 23 временно изменят маршрут.В связи с ремонтными работами на проезжей части улицы Черновицкой в районе перекрёстка с улицей Островского, с 9:00 24 июля до окончания работ временно изменится движение автобусов маршрутов № 2, 6, 16 и 23 в направлении центра города.

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