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«Торонто» на данный момент является фаворитом в борьбе за Лилларда

«Торонто» вступил в новую неделю в качестве главного фаворита на приобретение звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

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