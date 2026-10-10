Россия запретила ввоз грузинских вин, минералки, лимонадов и кока-колы

Роспотребнадзор приостановил импорт и реализацию в Российской Федерации продукции ряда грузинских компаний, выпускающих алкогольные и безалкогольные напитки.
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