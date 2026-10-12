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Эксперты выяснили, почему большие собаки живут меньше маленьких

Эксперты выяснили, почему большие собаки живут меньше маленьких

Немецкие доги и мастифы могут весить в десятки раз больше чихуахуа, но живут значительно меньше. Ученые нашли возможное объяснение этой загадки: организм крупных собак стареет быстрее на молекулярном уровне – одну из ключевых ролей в этом процессе могут играть "прыгающие гены".

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