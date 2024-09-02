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Русский Днепропетровск

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Зеленский сходит с ума: В Селидово бои в центре, а из Невельского — панический драп ВСУ

Радомир Маркуш 1 сентября 2024 г., 16:58   Генштаб украинской армии начал снимать бригады с других участков фронта УкроСМИ и западная пресса устроили массовый плач из-за кризиса ВСУ на Покровском направлении.

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