Колют тот же ботулотоксин: Онищенко предостерег женщин от инъекций ботокса

Ботулотоксин не вызывает заболевания в малых дозах, но является ядом и накапливается в организме.Косметическая инъекция ботокса – это введение в организм того же самого токсина, который вызывает ботулизм.
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