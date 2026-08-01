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MeMo-Logic

151 подписчик

⚠️ Можно ли зарегистрировать названия товаров бывшего поставщика как свои товарные знаки?

Нет. Если бывший дистрибьютор регистрирует обозначения, которые использовались производителем и были предусмотрены дистрибьюторским договором, чтобы затем запретить их использовать новому дистрибьютору, такие действия могут признать недобросовестной конкуренцией.

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