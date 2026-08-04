Власти Киргизии опровергли слухи об иностранных военных в республике

Администрация президента Киргизии назвала абсолютной ложью публикации в соцсетях о якобы присутствии вооруженных иностранных формирований, охраняющих стратегические объекты и месторождения на территории республики.
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