Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Власти Киргизии опровергли слухи об иностранных военных в республике

Власти Киргизии опровергли слухи об иностранных военных в республике

Администрация президента Киргизии назвала абсолютной ложью публикации в соцсетях о якобы присутствии вооруженных иностранных формирований, охраняющих стратегические объекты и месторождения на территории республики.

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