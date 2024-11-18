Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индия вступает в гонку за рынок гуманоидных роботов вслед за США и Китаем

Индия вступает в гонку за рынок гуманоидных роботов вслед за США и Китаем

Индийский стартап Addverb Technologies, контролируемый самым богатым человеком Азии Мукешом Амбани, намерен выйти на рынок человекоподобных роботов вслед за Китаем и США, которые пока имеют преимущество в этой бурно развивающейся области, пишет Bloomberg.

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