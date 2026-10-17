Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, до конца суток 17 октября, а также 18 и 19 октября в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, а также усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с.
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