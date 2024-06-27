Чувак, не получив "вукраини" права зарегистрироваться в служебном жилье Алуштинского лесхоза, принял гражданство РФ и обрёл жильё.
В Алуште задержан истый патриот Украины - пожилой ждун-лесник
Комментарии
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Татьяна Маркелова
Так жилье и землю обратно забрать, а ждуна выслать в страну 404. Зачем ждать? Дождался!
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5 час.
Malina
Еще и кормить этого старого пидора и лечить за наш счет??? Депортировать!!! Право на жильё анулировать! Семью -ВСЮ - выслать( хучь в Гейропу)!!!
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36 мин.
M
Malina
Нет, только на бандеровщину! Там его сразу в окопы - защищать окраину...
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35 мин.
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