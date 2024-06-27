В Алуште задержан истый патриот Украины - пожилой ждун-лесник

Татьяна Маркелова Так жилье и землю обратно забрать, а ждуна выслать в страну 404. Зачем ждать? Дождался!

Malina Еще и кормить этого старого пидора и лечить за наш счет??? Депортировать!!! Право на жильё анулировать! Семью -ВСЮ - выслать( хучь в Гейропу)!!!