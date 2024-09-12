В Союзе дачников Подмосковья рассказали, как подготовить дом к холодному сезону

Подготовка дачного дома к холодам — это важный и ответственный процесс, который требует внимания к множеству деталей, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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