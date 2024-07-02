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В Китае рассказали, как учится сын Лукашенко

В Китае рассказали, как учится сын Лукашенко

Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин сообщил, что младший наследник президента Республики Беларусь Николай, который проходит обучение в Пекине по программе студенческого обмена, демонстрирует прекрасные результаты.

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