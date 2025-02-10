Volvo выпустит пять новинок в 2025 году: подробности

Марка Volvo планирует выпустить в 2025 году пять новых и обновленных моделей. Компания сообщила о самых высоких за всю 98-летнюю историю компании годовых розничных продажах, выручке и основной операционной прибыли, достигнутых в 2024 году.
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