Нападающий Месси обошел форварда Роналду по числу побед в премии ФИФА

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси обошел португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду по количеству наград The Best Men's Player – лучшему игроку 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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