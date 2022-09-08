Царьград

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Россия "обломала" Запад на заседании Совбеза ООН, устроив ему "сюрприз" - Полянский

Россия "обломала" Запад на заседании Совбеза ООН, устроив ему "сюрприз" - Полянский

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своём Telegram-канале, что представители Запада очень "обрадовались", когда русские дипломаты предложили обсудить угрозу безопасности миру из-за поставок Киеву оружия.

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