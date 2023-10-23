Чемпион UFC Махачев поблагодарил болельщиков после победы над Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, посвященный его победе над австралийцем Александром Волкановски.
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