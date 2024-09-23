Женщина расправилась с мужем и три года выдавала себя за него в социальных сетях

Жительницу штата Флорида, США, признали виновной в расправе над мужем. Об этом сообщает People. В феврале 2018 года друг Майкла Дугласа Шейвера обратился в полицию с просьбой проверить, все ли с тем в порядке.
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