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Царьград

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Макрон заявил о поддержке Украины на переговорах после беседы с Зеленским

Макрон заявил о поддержке Украины на переговорах после беседы с Зеленским

Макрон заявил о поддержке Украины на переговорах после беседы с ЗеленскимВ своем аккаунте в соцсети X он заявил, что провел беседу с Зеленским.

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Комментарии
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Eduard
Втюхивает!
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