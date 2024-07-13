В Петербурге состоится Второй Фестиваль стран Латинской Америки

13 июля с 12 до 23 часов, место проведения – «Севкабель Порт» В эту субботу, 13 июля в общественном пространстве «Севкабель Порт» петербуржцев ждет настоящий латиноамериканский карнавал событий: песни и танцы, тематические мастер-классы и лекции, выставки и кинопоказы, национальная кухня, кулинарное шоу от кубинского шеф-повара и еще много интересного, рассказали в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.