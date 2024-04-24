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В Пермском крае сбили женщину на пешеходном переходе

В Пермском крае сбили женщину на пешеходном переходе

Она скончалась в карете скорой помощи.В Краснокамске женщину сбили на пешеходном переходе. 23 апреля около 11:05 автомобиль Toyota Hilux под управлением 52-летнего водителя двигался по улице Звездной, когда возле дома № 1 сбил женщину-пешехода.

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