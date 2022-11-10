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Емельяненко хочет подраться с Дзюбой: «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд – он получит хороший апперкот»

Российский боец Александр Емельяненко заявил о желании провести бой с футболистом Артемом Дзюбой. «У него есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе.

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