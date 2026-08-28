🚧 Движение на переулке Гренажный в Симферополе временно ограничат Из-за аварийных работ на сетях водоснабжения перекроют второстепенный проезд переулка Гренажный (у дома № 35с1 по улице Севастопольская).
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🚧 Движение на переулке Гренажный в Симферополе временно ограничат Из-за аварийных работ на сетях водоснабжения перекроют второстепенный проезд переулка Гренажный (у дома № 35с1 по улице Севастопольская).