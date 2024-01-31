Чем опасно сжатие Луны: поверхность земного спутника уменьшается и становится более хрупкой Евгения КомароваУченые из Университета Мэриленда предостерегают о возможных катастрофических последствиях для астронавтов миссии «Артемида».
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