"Крым плюс четыре региона": Что будет, если СВО "заморозят". Жёсткий ответ дали в Одессе

Roman Resser

Хоть замораживание, хоть капитуляция, будут использованы западом для подготовки недобитых мразей против России. Достаточно истории Германии, чтоб понять незыблемую цель уничтожения России. Весь англо-сакский мир работал и работает над этим. За это время, не то что на Украине, даже в России подготовили "пятую колонну"... семьи и активы на западе, а в карманах по несколько иностранных паспортов.