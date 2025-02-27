Царьград Фото: коллаж Царьграда. Одной из самых обсуждаемых тем сейчас стал вопрос об условиях возможного заключения мира.
"Крым плюс четыре региона": Что будет, если СВО "заморозят". Жёсткий ответ дали в Одессе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Светлана Позднякова
💯 процентов‼️
Ответить
3 час.
Roman Resser
Хоть замораживание, хоть капитуляция, будут использованы западом для подготовки недобитых мразей против России. Достаточно истории Германии, чтоб понять незыблемую цель уничтожения России. Весь англо-сакский мир работал и работает над этим. За это время, не то что на Украине, даже в России подготовили "пятую колонну"... семьи и активы на западе, а в карманах по несколько иностранных паспортов.
Ответить
2 час.
Андрей Павлов
Вся беда в том, что у нас капитализм. Решающее слово за капиталистами. Скажут они мириться, обслуживающая их власть будет мириться, объяснив нам, что это перемога из перемог. Если мы оставим украм выход к морю, надо будет готовиться к новой войне, какие бы бумажки не подписали.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии