Житель Ростовщины пытался сжечь здание военного комиссариата "коктейлями Молотова".Новостной телеграм-канал SHOT сообщает, что 50-летний житель города Морозовск Ростовской области пытался поджечь местный военкомат с помощью бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью.
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