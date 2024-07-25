Против обвиняемого в теракте под Рязанью выдвинуто новое обвинение

Новое обвинение в прохождении обучения террористической деятельности предъявлено обвиняемому в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Руслану Сидики, 25 июля сообщает со ссылкой на источник РИА Новости.
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