“Властелин колец: Война рохирримов” не заинтересовал зрителей – сборы за де...

“Властелин колец: Война рохирримов” не заинтересовал зрителей – сборы за дебютный уик-энд составили всего $10 миллионовАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов аниме “Властелин колец: Война рохирримов” от студии Warner Bros.
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