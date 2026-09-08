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Регионы России

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HP и Colorful анонсировали новые ноутбуки с высокопроизводительными чипами и инновационными функциями

HP и Colorful анонсировали новые ноутбуки с высокопроизводительными чипами и инновационными функциями

Компания HP представила новые ноутбуки OmniBook Ultra 16 и OmniBook X 14, построенные на базе SoC Nvidia RTX Spark.

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