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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу о том, как изменился с момента первого выхода в полуфинал ТБШ: «Я вообще стал другим человеком»

Фрэнсис Тиафу поделился отношением к пятисетовому формату на турнирах «Большого шлема». – Фрэнсис, уже много лет обсуждают, стоит ли мужчинам играть матчи в трехсетовом или пятисетовом формате.

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