«Русский ПЕН-центр» назвал топ-пять книг 2024 года

В рейтинге книга современного философа и сборник стихов известного поэта.фото: freepic.com/jcompВ топ-пять книг 2024 года, названным «Русским ПЕН-центром», вошли книга современного философа, сборник стихов известного поэта и первый роман молодого российского автора.
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