Мать просила женщину пересесть из бизнес-класса в эконом, уступив место ее ребенку

Первый полет первым классом может стать захватывающим опытом. Возможность избежать очереди и насладиться удобными креслами, бесплатными пледами и превосходными закусками определенно поднимает уровень авиапутешествия.
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