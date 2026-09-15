Захарова: Запад понял ущербность идеи изоляции России

Запад понял ущербность идеи изоляции России и больше не говорит об этом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях международного фестиваля молодёжи.
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