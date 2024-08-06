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41-летняя Анна Седокова снялась в купальнике

41-летняя Анна Седокова снялась в купальнике

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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