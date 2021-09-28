США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

США создал специальную оперативную группу эсминцев под названием Greyhound на восточном побережье. Ее целью является обеспечение быстрого развертывания кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане.
США создал специальную оперативную группу эсминцев под названием Greyhound на восточном побережье. Ее целью является обеспечение быстрого развертывания кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане.
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