Комсомольская правда

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США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

США создали группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

США создал специальную оперативную группу эсминцев под названием Greyhound на восточном побережье. Ее целью является обеспечение быстрого развертывания кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане.

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