Айнур Курманов. Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.
Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР
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ЕА
Евгений Алексеенко
Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.Где наш МИД,где глава государства?
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20 час.
татьяна кирк
Ну и при чём тут наш МИД ? Что он сможет сделать ? Освободить этих несчастных, осмелившихся "жить в Казахской ССР ? " Вот вам и культ личности Токаева ! Лизоблюд штатовский. . Вот уж, действительно, если Бог хочет кого-то наказать, отнимает разум.
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20 час.
АА
Алекс Архипов
Буржуины захватили СССР.
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19 час.
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