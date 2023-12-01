Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР

Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.Где наш МИД,где глава государства?

татьяна кирк

Ну и при чём тут наш МИД ? Что он сможет сделать ? Освободить этих несчастных, осмелившихся "жить в Казахской ССР ? " Вот вам и культ личности Токаева ! Лизоблюд штатовский. . Вот уж, действительно, если Бог хочет кого-то наказать, отнимает разум.