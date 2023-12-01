БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР

Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР

Айнур Курманов.   Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.Где наш МИД,где глава государства?
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20 час.
татьяна кирк
Ну и при чём тут  наш  МИД ? Что он сможет сделать ?  Освободить этих несчастных, осмелившихся &quot;жить в Казахской ССР ? &quot;  Вот вам и культ личности Токаева !  Лизоблюд штатовский. .  Вот уж, действительно, если Бог хочет кого-то наказать, отнимает разум.
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20 час.
АА
Алекс Архипов
Буржуины захватили СССР.
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