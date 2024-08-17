Что происходит с уникальным природным морозильником в ЯНАО

Новопортовский мерзлотник — одна из самых известных достопримечательностей Ямала. Местное рыболовное предприятие до сих пор хранит здесь рыбу, но сюда приезжают туристы, археологи, а салехардские специалисты проводят реконструкции входов и галерей.