Что происходит с уникальным природным морозильником в ЯНАО

Новопортовский мерзлотник — одна из самых известных достопримечательностей Ямала. Местное рыболовное предприятие до сих пор хранит здесь рыбу, но сюда приезжают туристы, археологи, а салехардские специалисты проводят реконструкции входов и галерей.
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