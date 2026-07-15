На восьмой день противник стал бить по судам уже в Черном море, а также сменил вектор ударов своих дронов.
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Misha Glusch
ну-ну, а что скажет тов. патрушев?
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1 м.
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На восьмой день противник стал бить по судам уже в Черном море, а также сменил вектор ударов своих дронов.
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