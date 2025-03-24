Татарстан пилотсыз очкычлар фәнни-җитештерү үзәген булдыру өчен 2 миллиард сум алачак

Татарстан Республикасы 2026 елда гражданлык пилотсыз авиация системалары технологияләрен үстерү өлкәсендә сынаулар һәм компетенцияләр фәнни-җитештерү үзәген булдыру өчен 2 миллиард 2,7 миллион сумнан артык акча алачак.
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