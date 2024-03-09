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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Сан-Хосе» Кутюр пропустит остаток сезона из-за рецидива травмы. Он провел только 6 матчей в регулярке

34-летний форвард провел только 6 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко.  Игрок сообщил, что у него обострилась старая травма бедра и паха, из-за которой он пропустил первые месяцы сезона.

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