Губернатор Смоленской области поделился итогами своей рабочей недели

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале и социальных сетях поделился итогами рабочей недели: - в Смоленске в КВЦ имени Тенишевых состоялось открытие фотовыставки, посвящённой Герою РФ Александру Бичаеву; - глава региона и директор Московской железной дороги Валерий Танаев обсудили запуск новых поездов, связывающих Смоленск с Мурманском и Архангельском; - в Шумячском районе Смоленской области завершено строительство межпоселкового газопровода; - для студентов и школьников в регионе открыли 24 площадки по бесплатному обучению языкам программирования; - в Тёмкино отремонтировали фасад и кровлю библиотеки; - в 7 ЦРБ Смоленской области установили лапароскопические стойки.