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Царьград

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В Архангельске из-за шторма ожидается повышение нагонной воды

В Архангельске из-за шторма ожидается повышение нагонной воды

В Северном УГМС предупредили о нагонном повышении уровня воды в Архангельске.Из-за штормового ветра в Архангельске ожидается нагонное повышение уровня воды.

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